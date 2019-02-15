Беглов взял Мовчана и Мейксина в советники

Уволившиеся в январе из городского правительства Сергей Мовчан и Максим Мейксин вернулись в Смольный в новом качестве, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Бывший вице-губернатор Мовчан и бывший руководитель комитета по промышленной политике и инновациям Мейксин заняли должности советников врио губернатора Александра Беглова.

Как рассказал городской начальник, сутью их работы станет координация совместной деятельности чиновников и промышленников.

"Развитие петербургской промышленности — это обязанность Правительства города. Мы готовы всесторонне поддерживать производства, совместно работать над развитием всех отраслей", - приводятся слова Беглова.

Напомним, после отставки на вакантное место, ранее занимаемое Мейксиным, занял Юрий Калабин.

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