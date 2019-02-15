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12:59

Радзиховский нашел смехотворным законопроект КПРФ о штрафах за оскорбление народа

Законодательная инициатива коммунистов из Государственной думы, призванная наказывать рублем депутатов и чиновников, выражающих своими словами неуважение к народу, неисполнима на практике и хороша разве что в качестве информационного шума, убежден политолог и публицист Леонид Радзиховский. Об этом он заявил "Коммерсанту".

Плохо не то, что им нечего делать, а то, что они при этом пытаются имитировать деятельность, в результате чего вносятся или вредные и безумные законопроекты, или абсолютно бессмысленные и смешные, как вот этот. Для того чтобы депутаты полюбили народ, я не знаю, что нужно.

Леонид Радзиховский

Инициатива, по его словам, ничуть не лучше и не умнее своей "предшественницы" - уже принятого предложения наказывать за оскорбление власти - на которую она является формальным ответом: и тот, и другой документы оперируют умозрительными категориями, в принципе не поддающимися точному измерению.

"Если любовь понимается в физиологическом смысле, то, да, многие депутаты, а тем более чиновники народ не уважают. А если под любовью понимается платоническое чувство любви, то хотелось бы знать, что это такое, как его определяют и измеряют", - поиронизировал эксперт, психолог по образованию.

Согласно идее КПРФ, представитель любой ветви власти, который позволил себе резкий выпад в адрес совершеннолетнего россиянина, должен быть оштрафован в размере от 10 до 30 тысяч рублей, а в случае "рецидива" такого человека необходимо лишить всех занимаемых должностей сроком на 3 года.

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