Ковалев требует прокуратуру отреагировать на информацию о протечках в Русском музее

Депутат петербургского парламента Алексей Ковалев написал обращение в городскую прокуратуру, в котором требует проверить информацию о протечках крыши Русского музея нынешней зимой и, в случае ее подтверждения, установить виновных.

Речь идет о протечках в фонде древнерусского искусства, фонде живописи XVIII - начала XIX веков и фонде живописи рубежа XIX и XX веков.

"При наличии оснований прошу принять меры прокурорского реагирования", - гласит текст заявления депутата.

Отметим, что в разгар реконструкции летом 2018-го года о возможных протечках и повреждении произведений искусства музейные сотрудники, часть которых уволилась а также депутаты предупреждали и Смольный, и общественность.

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