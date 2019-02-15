Вологодская область выделит на развитие инфрастуктуры 44 млрд рублей

На инфраструктурные проекты - такие, как ремонт и строительство дорог и социальных объектов - в ближайшие три года чиновники Вологодской области планируют потратить более 44 млрд, передает ТАСС. Именно такую сумму озвучил губернатор региона Олег Кувшинников, выступая на Российском инновационном форуме в Сочи, отметив, что область демонстрирует завидный экономический рост и что вместо сведения концов с концами наконец-то можно говорить о планомерном развитии.

"В ближайшие шесть лет вся Вологодская область будет территорией большой стройки, наша задача сейчас - привлекать проектные, строительные организации, потому что мы видим, что не хватает квалифицированных строителей, проектировщиков, дорожных компаний и техники. Все это сейчас решается в ручном режиме", - описал ситуацию Кувшинников.

По его словам, на сегодняшний день регион располагает "беспрецедентным" объемом денежных средств.