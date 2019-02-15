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14:43

Из Instagram сотрудницы ЗакСа исчезли упоминания об отдыхе в Сочи

На странице в Instagram блогера, модели и сотрудницы Законодательного собрания Петербурга Анны Довгалюк исчезло упоминание об отдыхе в сочинском «Гранд-отеле Поляна». 

Вечером 14 февраля Telegram-канал «Ротонда» опубликовал скриншот «сторис» Instagram Довгалюк, на котором авторы канала узнали девушку, похожую на племянницу спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Валентину. Она стояла на балконе с видом на горы. Довгалюк сделала пометку, что действие происходит в «Гранд-отеле Поляна».

«Они сняли делюкс с видом на горы за 16,2 тысяч в сутки. Их коллеги по госслужбе, отправленные на выходных бесплатно убирать снег, тихо завидуют бюджетному отдыху», - написали авторы канала «Ротонда».

Вскоре после публикации запечатленный отдых в горах исчез из Instagram Довгалюк. Более того, и в других ее социальных сетях нет никаких упоминаний о том, что она находится в Сочи.

Довгалюк прославилась на всю Россию в сентябре 2018 года своей якобы феминистской акцией в петербургском метро. На YouTube появилось видео, на котором блогер борется с менспредингом: обливает жидкостью мужчин, которые слишком широко раздвигают ноги, сидя в вагонах метро. Позже стало известно, что видео – постановка.

В первых числах января 2019 года городские СМИ сообщили, что Довгалюк взяли на работу в петербургский ЗакС.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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