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14:59

На пытавшегося посетить отчет Хлуткова активиста составили протоколы

На активиста "Красивого Петербурга" Александра Виноградова, накануне, 14 февраля, задержанного при попытке проникнуть на отчет главы Центрального района Андрея Хлуткова, полицейские составили протокол, передает "Медиазона".

Несмотря на то, что мероприятие позиционировалось чиновниками как открытые слушания, ему вменяется статья 20.17 КоАП (самовольное проникновение на охраняемый объект).

При этом сообщается, среди прочего, что Виноградов толкнул сотрудника полиции, и, таким образом, на него имеется и второй протокол - по административной статье 19.3 (неповиновение полицейскому).

О невозможности попасть на отчет чиновника 14 февраля жаловались еще несколько человек.

Примечательно, что на следующий после проведения отчета день стало известно об отставке Андрея Хлуткова в связи с многочисленными жалобами граждан. Одновременно с ним отправились "на выход" главы Василеостровского и Красносельского районов.

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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