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15:25

Аспиранту МГУ Мифтахову предъявили обвинение в хулиганстве

Аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову предъявлено обвинение в хулигантстве по делу о нападении на офис «Единой России», передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

По ее словам, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Вину Мифтахов не признает, добавила юрист. Ее подзащитный находится в СИЗО-5 Москвы, на условия он не жалуется.

Сидоркина сообщила, что обжаловала решение Головинского суда Москвы арестовать Мифтахова до 7 марта. Решение суд вынес 12 февраля.

Мифтахова обвиняют в том, что 30 января 2018 года он участвовал в нападении на офис единороссов в районе Москвы Ховрино. Тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.

Ученые-математики и преподаватели ряда университетов мира опубликовали открытое письмо с призывом прекратить пытки и потребовали «прозрачного и справедливого судебного разбирательства». Среди подписавшихся - профессора лингвистики Массачусетского института технологий, публицист Наом Хомский. За аспиранта поручились депутат Госдумы Олег Шеин и член президентского Совета по правам человека, руководитель объединения «Конфедерация труда России» Борис Кравченко.

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18:42   Дед Иван   РУСЬ
Едрисня= это антинародная м самая поганая партия, от которой кроме поборов, лжи и обещаний, простой НАРОД ничего не видел!Паразиты и сволочи! Хуже нет, чем это неумное отребье во власти! Ведут Россию в пропасть!

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