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16:29

ВЦИОМ зафиксировал продолжающееся падение рейтинга Путина

За неделю с 3 по 10 февраля рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину снизился на 1,3 пункта и составил 32,6 процента, следует из новейшего опроса организации ВЦИОМ. 

Ближайший от него в рейтинге политик, который преследует национального лидера по этому показателю - министр обороны Сергей Шойгу. Его актуальный уровень доверия среди россиян - 15,5 процентов.

Согласно исследованию, одобряет деятельность партии "Единая Россия" чуть большее количество граждан, нежели то, которое поддерживает Путина - 33,2 процента.

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19:45    
Если сверхлояльный ВЦИОМ такой рейтинг показывает, то - плохи дела у Путина.

17:09    
Не приведено никаких данных об условиях опроса, поэтому доверие к цифрам - нулевое. Утрируя ситуацию, в администрациях любого уровня можно получить доверие более 90 %, а на жидовском сборище или в продажном стаде ФБК цифры будут менее 10 %.

17:09    
Если Путин вернёт РУССКУЮ Новороссию в Россию и начнёт "раскулачивать" олигархов и крупных буржуев, заставит их делиться с народом, то тогда его рейтинг взлетит до 95% поддержки и доверия россиян!!!!!!! Пора ему начинать действовать!!!

17:00    
32,6% - еще столько дураков доверяющих путину?!.. можно еще цены поднять на 50% и пенсионный возраст на 5 лет...

16:47    
Нормальный рейтинг президента, который работает, который думает не о рейтинге, а о благополучии России!

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