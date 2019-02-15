Минздрав одобряет использование частью больниц только российских лекарств  

Вице-премьер Татьяна Голикова, общаясь с прессой на Российском инновационном форуме в Сочи, рассказала о том, что поддерживает коллективную идею, которую ей предложили губернаторы некоторых регионов, а именно: создать такие медицинские учреждения, в которых бы использовались только отечественные медикаменты.

"Минздраву эта идея понравилась, и мы договорились, что мы продумаем эти вопросы", - приводит ее цитату ТАСС.

Кабинет министров, по ее словам, возьмется за реализацию инициативы - при большом участии Министерства промышленности и торговли.