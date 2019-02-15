"Не девчонка, не расплачемся": Путин назвал незначительным повреждение пальца

Президент Владимир Путин сообщил, что немного содрал ноготь во время тренировки по дзюдо, и в этом нет ничего страшного, передает «Интерфакс».

Перед началом тренировочного хоккейного матча в Сочи вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин поговорил с генеральным менеджером сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой и олимпийскими чемпионами Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым. Гамбой спросил президента: «Как палец?».

«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», - ответил шутливо Путин и тут же добавил, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Путин повредил палец во время спарринг-разминки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после этого президент все еще собирается играть в хоккей.