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17:45

Орешкин: Многие  в правительстве меня не любят, потому что я разрушаю комфортный режим

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире передачи телеканала «Россия 24» «Диалог» заявил, что его не любят в правительстве за то, что он заставляет других выходить из зоны комфорта, передает РИА «Новости».

Губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у Орешкина, насколько правительство готово решать структурные дисбалансы. Министр ответил, что правительство в его лице, «конечно же, к этому готово».

«Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», - сказал Орешкин.

По его словам, правительству важно слышать голос губернаторов, и механизм Госсовета позволяет видеть проблемы, которые накопились, «и выводить из зоны комфорта всех, кто есть в правительстве».

«Экономический рост, как и любое движение вперед - это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача - выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», - подчеркнул Орешкин.

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18:50    
Российская экономика выходит из стагнации и намечается тенденция к серьёзному росту ВВП к концу года! Один запуск 3-х мощнейших газопроводов "Сила Сибири","Турецкий поток","Северный поток-2" в декабре месяце чего стоят!

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