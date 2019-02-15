Сурков встретился с "донбасскими"

Помощник российского президента Владислав Сурков провел встречу с людьми, прямо или косвенно участвовавшими в политическом кризисе на юго-востоке Украины весной 2014-го года, сообщает "Комсомольская правда". Среди них, в частности, был бывший премьер-министр до сих пор не признанного государства ДНР Александр Бородай.

В своей речи чиновник и политтехнолог объединил два разнонаправленных тезиса: с одной стороны, по его словам, момент таков, что пока помощи "добровольцев" сепаратистам больше не требуется, но, с другой стороны, Сурков заявляет, что "все равно придется до конца решать вопрос военным путем".

В течение последней недели Сурков напомнил о себе статьей в "Независимой газете", в тексте которой он предрекал "государству Путина" чрезвычайную жизнеспособность, а также ставил под сомнение необходимость проведения каких бы то ни было выборов.

Конфликт между сепаратистами Луганской и Донецкой областями и Киевом то разгорается, то тлеет с весны 2014-го года. Кремль целиком и полностью занимает сторону юго-восточных украинских областей.