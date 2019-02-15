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18:33

Депутат Госдумы назвал одинаковыми условия введения войск в Афганистан и в Сирию

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что условия введения советских войск в Афганистан в 1979 году аналогичны тем, на которых российская армия находится сейчас в Сирии, передает РИА «Новости».

«Такие же условия, такие же моджахеды, которые взбунтовались и пытались свергнуть законное правительство в Афганистане. Такие же договоренности между Советским Союзом и дружественной республикой Афганистан. И на таких же условиях по приглашению афганской стороны туда были введены советские войска», - подчеркнул Шерин.

«Это что, те, кто сегодня в Сирии, должны бояться, что какой-то чудак придет, сольет страну и будет осуждать потом тех, кто там погибал, тех, кто там сегодня рискует своей жизнью? Мы сегодня душим ИГИЛ в его логове, потому что они пытаются это все распространить на северный Афганистан и дальше в центральную Азию и Россию. Точно так же и в Советском Союзе было. Как можно осуждать тех людей, которые выполнили свой долг?» - заявил депутат.

Шерин упомянул о президенте СССР Михаиле Горбачеве, сказав, что его решения привели к распаду СССР, а армия отвернулась во время событий августовского путча 1991 года. В пример России он привел Америку, сказав, что американцы «никогда не осуждают своих солдат ни за какие действия».

«Они Хиросиму и Нагасаки бомбили, до сих пор никто не считает нужным извиниться за это и считают до сих пор это верным. За Вьетнам никто не извиняется, за Сирию, за Югославию, за Афганистан, за Ливию, за Ирак. Что американцы, извиняются перед кем-то? Нет. Они в новые страны вводят войска», - подчеркнул Шерин.

Комитет Госдумы по обороне поддержал проект заявления о политической оценке участия советских войск в урегулировании конфликта на территории Афганистана. В нем депутаты предлагают «признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года». Михаил Горбачев это намерение раскритиковал, назвав его «неприемлемым и безответственным».

15 февраля отмечается 30-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Ранее память павших солдат почтили на Серафимовском кладбище и у мемориала Воинам-интернационалистам.

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18:45    
Ввод войск в Афганистан было абсолютно правильным решением, которое остановило продвижение террористов в советскую Среднюю Азию, которых и до сих пор там нет, хотя кругом они сеют смерть! 201 дивизия России в Таджикистане тоже сыграла в этом огромную роль, защищая мир... Слава советским воинам-героям, прошедшим Афганистан, вечная память отдавшим жизнь за интересы Отечества, мирную жизнь советских граждан!

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