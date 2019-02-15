Смольному стали нужны советники по работе с молодежью и муниципалами

Петербургское правительство заинтересовалось поиском советников, разбирающихся в местном самоуправлении и молодежной политике, о чем говорится на кадровом интернет-портале Смольного.

Открытые вакансии сулят оклад победившим соискателям в размере 54-х тысяч рублей. Конкурс для тех, от кого требуется стратегическое мышление и любовь к достижению результата, проводится до конца февраля. Для трудоустройства необходимо пройти психологический тест и защиту некоего реферата.

Сегодня, 15 февраля, после перерыва в профессиональной деятельности длиной в месяц, ушедшие в отставку высокопоставленные чиновники Смольного - бывший вице-губернатор Сергей Мовчан и бывший руководитель комитета Смольного по промышленной политике Максим Мейксин перешли на новую для себя работу. Они стали работать советниками врио губернатора Александра Беглова - советниками, в которых городское правительство продолжает нуждаться.

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