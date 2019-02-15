Смольный не согласовал Марш Немцова

Комитет по вопросам законности Петербурга отказал в проведении Марша памяти политика Бориса Немцова по предложенным организаторами маршрутам. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, в городской администрации предложили в качестве площадки для меропрития Полюстровский парк.

"Издевательский ответ. Будем судиться. Бегловщина в действии - устанавливают полицейское государство в отдельно взятом городе. В Москве, напомню, Марш согласовали без проблем. А тут - ни в какую. Беглов и его компания, видимо, смертельно боятся любых оппозиционных акций в центре, а тем более - массовых", - написал парламентарий.

Напомним, организаторы акции предложили городской администрации три варианта маршрута Марша Немцова: от БКЗ «Октябрьский» до Конюшенной площади, от БКЗ «Октябрьский» до дома №6 по Кирочной улице и от Кронверкского проспекта до Марсова поля.

Инициаторами проведения Марша Немцова в Петербурге выступили партии «Яблоко», «Парнас», Партия Перемен, движение «Открытая Россия», «Весна», «Чайный клуб», «Время», «Движение демократического обновления». В числе организаторов также депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский.

Отметим, мэрия Москвы аналогичную акцию согласовала.

Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года. В российских городах ежегодно проходят акции памяти политика.

С сентября 2018 года городская администрация отказывает представителям политических партий и движений в согласовании большинства протестных мероприятий в центральных районах Петербурга. Заявителям акций, как правило, предлагают провести их в Удельном парке, малолюдном гайд-парке, расположенном на севере города.

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