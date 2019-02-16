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12:11

"Единая Россия" хочет открыть в Севастополе выставку по мотивам Русской весны

Севастопольские единороссы собираются открыть в городе постоянную экспозицию по мотивам Русской весны 2014 года, извещает региональная пресс-служба партии.

Инициатива приурочена к пятилетней годовщине присоединения Крымского полуострова к России.

"Пять лет прошло с момента событий Русской весны в Севастополе. Значение тех дней невозможно переоценить. Очень важно, чтобы наши дети знали о героизме и мужестве севастопольцев, которые стояли живым щитом на баррикадах", - заявил депутат-единоросс Дмитрий Саблин.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать аннексию легитимной и считает его оккупированной территорией. Ввиду незаконного, по мнению Запада, присоединения Крыма против России введены множественные экономические санкции, действие которых ежегодно пролонгируется.

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13:10    
Да, через месяц торжественно отметим 5-летие воссоединения Крыма, Севастополя с Россией! Все на отдых в Крым! Поддержим рублём развитие курортной инфраструктуры Крыма во благо наших детей и внуков!

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