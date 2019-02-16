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13:05

"Я просто сказал «нет»": Митрополит Тихон рассказал о "вербовке" КГБ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), именуемый в СМИ "духовником Владимира Путина" поделился, что в 1989 году ему предлагали пополнить ряды служащих Комитета государственной безопасности СССР, однако он приглашение отклонил, предпочтя службу в церкви службе в КГБ.

"Я попросту сказал «нет». И в этом не было ничего героического, поскольку это был уже конец 1980-х годов", - пояснил священнослужитель в интервью эстонскому журналу Postimees. Беседа состоялась в рабочем кабинете Тихона в Печорском монастыре - месте, куда пару месяцев назад оказывал визит президент.

Не так давно на Лубянке - рядом со зданием, где ранее располагался КГБ - по инициативе Тихона открылся Храм новомучеников.

В интервью митрополит сообщил, что понимает тех священнослужителей, которые вынуждены были кооперироваться с КГБ, так как во времена "атеистического" Советского Союза необходимо было оставаться "человеком, лояльным политическому строю". Однако, уверен Тихон, несмотря ни на что в то время "подавляющее большинство верующих жили, не запятнав свою совесть предательством и причинением зла другому". Между тем, продолжил митрополит, времена, порой, вносили смуту в умы церковников, поэтому случались и "предательства": например, на духовника Тихона, отца Иоанна Крестьянкина, в 1950-х годах написал донос его же настоятель.

"Но, слава Богу, это единичные случаи", - подытожил священник.

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