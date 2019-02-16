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13:25

В Петербурге вновь массово эвакуируют торговые центры

Петербург вновь накрыла волна "минирований": по информации СМИ, на данный момент эвакуированы все посетители ТЦ "Радуга", ТК "Пик", ТК "Сенная", ТЦ "Капитолий", ТЦ "Румба",  ТРК "Шкиперский молл", ТРК "Лето", гипермаркет "Лента" на Таллинском шоссе и гостиница "Россия".

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Фото: "Протестный Петербург" в Telegram

По сведениям очевидцев, на вход и выход закрыта также станция метро "Сенная".

Ко всем объектам направлены дежурные отряды МЧС и саперов.

СМИ уточняют, что причиной массовой эвакуации вновь послужило электронное письмо с угрозой взрыва.

UPD. 15:15

Сообщение о минировании поступило в Горсуд Петербурга.

Напомним, масштабная волна "минирований" накрыла Россию в середине января. По стране эвакуировали свыше 130 тысяч человек из более чем 420 объектов. 31 января более 29 тысяч жителей Петербурга были вынуждены покинуть помещения, в которых находились, ввиду поступивших в различные учреждения анонимных сообщений о заминировании зданий. В основном, письма с угрозами пришли в школы, больницы, торговые комплексы. Ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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