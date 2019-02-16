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15:00

Шведский археолог с компаньоном покорили перевал Дятлова

Шведский таблоид "Aftonbladet" выпустил интервью с археологом Ричардом Хольмгреном и его напарником Андреасом Лильегреном, которые не так давно полностью повторили путь погибшей в феврале 1959 года группы из девяти туристов, ведомых Игорем Дятловым.

"Интерес к этой загадке давно нас мучил как с научной точки зрения, так и с точки зрения легенд и мифов. Я археолог - у меня в крови стремление исследовать прошлое в попытках разобраться, что произошло", - рассказал Хольмгрен.

Шведские ученые-энтузиасты подчеркнули, что прошли на лыжах точь-в-точь по следам группы Дятлова. Более того, они разбили лагерь на том же месте, что и погибшие россияне: по их собственным признаниям, провести ночь на склоне горы было крайне "щекотливо".

"Обычно кричат вороны или трещат ветки, но там было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего - мёртвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно", - поделился Хольмгрен.

Говоря о том, что могло послужить причиной гибели "дятловцев", археолог предположил, что это скорее всего была "необычайно сильная буря", в эпицентре которой оказалась группа.

В свою очередь напарник Хольмгрена Лильегерн сообщил, что тоже склоняется к версии о природных катаклизмах, однако ему занимательнее думать о том, что трагедия не лишена доли мистики.

"Я предпочитаю сохранять ореол загадочности и думать, что это военные", - заявил он.

Хольмгрен настроен более скептически.

"Если за этим стоят военные, то скорее речь идет о том, что они увидели что-то, чего не должны были видеть, и их попросту ликвидировали. С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли", - заметил он.

В конспирологические теории о том, что группа Дятлова погибла от рук уральского племени манси, шведы не верят.

Напомним, 1 февраля стало известно о том, что Генеральная прокуратура РФ "реанимировала" уголовное дело о гибели советских туристов в окрестностях горы Холатчахль. Ведомство намерено проверить, были ли подделаны документы по делу и установить приоритетную версию смерти "дятловцев".

Датой смерти группы Дятлова считается 2 февраля 1959 года. Обстоятельства гибели туристов до сих пор точно неизвестны, а число возможных версий превышает сотню – от погодных условий и несчастного случая до мистики и испытаний военной техники.

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