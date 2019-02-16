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15:15

У коммунальщиков "накипело": на Невском с наледью на крыше боролись при помощи кипятка

Неожиданным и "инновационным" образом коммунальные службы Центрального района решили "сразить" оставшиеся на крышах наледь и сосульки: на Невском проспекте, 130, обледенелую кровлю залили кипятком, подспудно устроив идущим снизу пешеходам "парную".

Как видно, зона проведения "работ" огорожена не была: горячая вода, задевая прохожих, струилась с крыши на тротуар, заставляя людей выходить на проезжую часть дороги.

В комментариях к видеозаписи пользовали новый подход коммунальщиков оценили: "Всяко лучше, чем сосули лазером сбивать".

Напомним, в результате безуспешной борьбы со снегом и наледью в Петербурге жертвами уходящей зимы в этом году стали не менее ста человек - в основном, пожилые люди и школьники. В начале февраля в результате падения наледи с крыши погиб молодой студент.

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Нужно было наказывать других чиновников

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