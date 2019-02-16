Беглов пообщался с ветеранами Афгана

Врио градоначальника Александр Беглов сегодня, 16 февраля, посетил госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, 21, и осмотрел новое отделение компьютерной томографии, открытое специально к 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

После медицинского учреждения Беглов отправился в парк Интернационалистов, где возложил цветы у одноименного монумента. Там же он встретился с представителями общественных организаций боевых действий в республике Афганистан и поблагодарил их за свершенный "во имя родины подвиг".

На сегодняшний день в Петербурге проживают почти 3 тысячи ветеранов Афгана, для которых на федеральном и городском уровнях действуют особенные меры соцподдержки. Беглов отчитался, что не так давно в Смольном были торжественно вручены ключи от квартир 30 участникам боевых действий в республике.

В свою очередь афганцы поблагодарили врио за то, что в парке Интернационалистов был отменен инвестпроект по строительству торгового центра на территории зеленой зоны.

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