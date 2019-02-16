18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:00

Беглов пообщался с ветеранами Афгана

Врио градоначальника Александр Беглов сегодня, 16 февраля, посетил госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, 21, и осмотрел новое отделение компьютерной томографии, открытое специально к 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

После медицинского учреждения Беглов отправился в парк Интернационалистов, где возложил цветы у одноименного монумента. Там же он встретился с представителями общественных организаций боевых действий в республике Афганистан и поблагодарил их за свершенный "во имя родины подвиг".

На сегодняшний день в Петербурге проживают почти 3 тысячи ветеранов Афгана, для  которых на федеральном и городском уровнях действуют особенные меры соцподдержки. Беглов отчитался, что не так давно в Смольном были торжественно вручены ключи от квартир 30 участникам боевых действий в республике.

В свою очередь афганцы поблагодарили врио за то, что в парке Интернационалистов был отменен инвестпроект по строительству торгового центра на территории зеленой зоны.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
15 февраля, 13:41СМИ: Инна Карпушина - претендент на место нового пресс-секретаря Беглова
15 февраля, 11:56Навальный счел наглостью слова Беглова о "воронье" в виде приезжих политиков
14 февраля, 17:36Госслужащих обязали быстрее отвечать на обращения омбудсмена
14 февраля, 17:35Беглов подписал закон о новых бесплатных днях проезда для ветератов ВОВ
14 февраля, 9:50Беглов поддержал идею о предоставлении бесплатной юрпомощи жертвам политрепрессий
13 февраля, 10:31Вишневского возмущает, что СМИ Смольного именуют врио Беглова "действующим губернатором"
12 февраля, 21:03«Это просто нелепо»: оппозицию удивили слова Беглова о «воронье»
12 февраля, 18:51Быков: Надеюсь, Петербург станет новой лабораторией российского будущего
12 февраля, 17:28Беглов о кандидатах в муниципалы: Собирается вороньё, а мы и сами с усами
12 февраля, 15:55Беглов признан самым медийным главой региона в СЗФО

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:30 Порошенко напомнил Меркель о важности экономического давления на Россию

16:45 "Макрон, мы придем за тобой": "Желтые жилеты" снова вышли на улицы Франции

16:00 Беглов пообщался с ветеранами Афгана

15:15 У коммунальщиков "накипело": на Невском с наледью на крыше боролись при помощи кипятка

15:00 Шведский археолог с компаньоном покорили перевал Дятлова

14:10 В Чечне начали бороться с повальной привычкой местных мужчин носить камуфляж

13:25 В Петербурге вновь массово эвакуируют торговые центры

13:05 "Я просто сказал «нет»": Митрополит Тихон рассказал о "вербовке" КГБ

12:11 "Единая Россия" хочет открыть в Севастополе выставку по мотивам Русской весны   1

11:16 СМИ: Facebook следит за теми, кто жалуется на него

10:20 ВЦИОМ: Жители Хакасии сомневаются в компетентности нового главы республики   4

15 февраля, 21:48 Смольный не согласовал Марш Немцова   12

15 февраля, 20:29 Елину недостаточно уровня, на котором развивается транспортная инфраструктура

15 февраля, 19:46 Беглов желает возвращения Петербургу значительности и влиятельности   6

15 февраля, 19:40 Отставки в Петербурге: Продолжение   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.