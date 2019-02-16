Радзиховский: Всё, что не соответствует тексту гимна России, - заведомо опасная информация

Рассуждая о законопроекте сенатора Андрея Клишаса, предполагающем автономизацию российского интернета, политолог Леонид Радзиховский констатировал, что у данной инициативы власти есть две стороны - идеологическая и техническая.

Идеологический аспект, по мнению Радзиховского, максимально прост и очевиден и в очередной раз направлен лишь на одно - демонстрацию российской "уникальности" и обособленности.

По сути, речь идет о попытке контроля над "вредной информацией". А "вредная информация" - это информация, которая отличается от заявлений о том, что "Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна, <...> великая гордость, великая слава" - и далее по тексту российского гимна. Всё то, что политически не соответствует тексту гимна, является заведомо вредной, опасной, а может быть, и террористической информацией, — Леонид Радзиховский

Если идеологическая сторона законопроекта "лежит на поверхности", то с технологической понятно не многое, полагает политолог. Наглядным примером того, как инициатива работает на практике, является Китай, где доступ в интернет крайне ограничен, однако в плане научных разработок открытия китайских ученых являются одними из самых значимых в мире.

Понятно, что можно законопатить страну, создать закрытые научные городки и делать там водородную бомбу и межконтинентальные ракеты. Но вот как можно развивать по широчайшему фронту науку и технологии при ограниченном доступе к интернету? Это мне действительно не понятно, — Леонид Радзиховский

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета 12 февраля. Против выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Авторы документа, сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой, заявили, что разработали законопроект "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". По их словам, возможность автономной работы Рунета необходима для "обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины".

Второе чтение законопроекта состоится 13 марта.