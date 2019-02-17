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11:24

Завалы обрушившегося здания ИТМО разбирают в Петербурге

Здание филиала ИТМО на улице Ломоносова, четыре этажа которого обрушились накануне, 16 февраля, в специальном порядке разбирают спасательные службы, передает ТАСС.

Профессионалы, работающие на месте, решают вопрос о том, можно ли на территории, где произошел инцидент, задействовать тяжелую технику.

"Устанавливали всю ночь распорки для обеспечения безопасности разборки завалов. 60 штук там установлены", - сообщили в МЧС.

В результате обрушения перекрытий никто не пострадал.

На место происшествия выезжал врио губернатора Александр Беглов.



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17:18    
16:58 ты хитрость брост свою иудину. Что за 500 р. пишешь, понятно. В губернаторы кого предлагаешь? Сявка жидовская? Опять из Баку? Мало нам Жоры Бакинского? Или Сосули из шепетовки?

16:58    
16.06 Раньше знатоки писали, что Пригожин платит по 85 руб. Вдруг вылезла сумма 500 руб. Это ты проговорился про свой заработок ? Подскажи адресок. Хотя не думаю, что выдашь адрес - не хочешь конкурентов. Правильно. Пока другие не узнали, где так платят -пользуйся.

16:47    
"Аульный жид" - это шедевр. Жаль, уже нет Задорнова.

16:06    
15:05 ты за губернатора русского или с Баку? Тролль 500 рублёвый, за 30 сребреников продавшийся.Не прикидывайся русским, аульный жид!

15:59   Евгений   evgenianikitin@yandex.ru
Сработали, конечно, оперативно...да и от жертв уберегло, учитывая масштаб трагедии. Но сам факт обрушения ни в какие ворота не лезет! Беглову предстоит навести порядок в городе, на который в свое время положили болт..

15:50   Едро-благодетель   ПЖиВ
15:05, тебе пенсу вазелин нужен. Всё никак на свою пенсию не можешь купить Саша, блокадник 900? Никак от своих гомо привычек не отойдёшь.Стар стал. За ум берись, чушок!

15:33   Бордунов  
15:05 Привет, Насральный. Теряюсь в догадках - в десяти строках вся твоя "интересная жизнь", ударный заработок или выпил с пенсии.

15:05    
Что-то не слышно визга противников губера, не льётся говно от пархатых паскудных жидят-депутатов, Послебодунов ещё не протрезвел, племянничек пархатого паскудника кролика Изя под псевдонимом "иван" заткнулся, "благодетель" перестал тявкать и прочая дрянь молчит. Такой случай ! Вам же , уроды, всё равно, по какому случаю обсирать власть. Давайте, начинайте!  Жалеете вероятно, что жертв не было. А так кто виноват ? Конечно -  ОН ! Что снега выпало в 4 раза больше обычного - ОН ! Что солнце взошло на востоке - ОН! Молчат проплаченные пятиколонники, даже  вор насральный ничего не выдавил. Как вы опротивели со своим явно заказным  и проплаченным дерьмом, который вы у других  называете троллингом. Получается, что вы и есть тролли. Не хватайтесь радостно за мышку, чтобы приклеить мне ваши шизофренические титулы вроде тролля и едроса с вазелином. Я простой пенсионер, ленинградец, кроме средней пенсии ничего не получаю, ни в каких партиях не состоял и не состою, на сборища баранов по любому поводу поорать и по[цензура]иганить не хожу, хотя сегодняшняя власть мне не нравится. Будут выборы - пойду. У меня жизнь интересней, чем у вас, и мне вас жаль.

14:08    
Вот что бывает, когда Обама слишком долго ссыт в подъезде!
Беглов, будь бдителен! Одна надежда на тебя!

12:58    
Действительно, бардак ! Теперь критиканы не знают не только дисциплину, но и её  правильное название. Есть ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ механика, сокращённо "теормех. И ведь ему не стыдно вылезать со своим высером !

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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