Подросток пострадал от падения льда с крыши на Юкковском шоссе

В Парголово упавший с крыши лед травмировал тринадцатилетнюю девочку, передает РИА "Новости" со ссылкой на петербургскую полицию.

Сообщается о том, что пострадавшую госпитализировали и что в результате инцидента у нее поврежден позвоночник.

Случай продолжает череду происшествий, связанных с чрезвычайно снежной зимой в Петербурге. Самое громкое из них - это гибель студента на Аптекарском проспекте 5 февраля после падения глыбы льда. Против качества уборки города нынешней зимой выступали не только общественные деятели и оппозиционно настроенные депутаты, но и чиновники Смольного. Врио губернатора Александр Беглов стал проводить "антиснежные" субботники с лопатой в руках, но люди получают травмы до сих пор.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.