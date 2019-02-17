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13:00

Митингующие в Гаити ждут помощи от Путина

Уличные протесты в Гаити, обращенные против экономического курса правительства и обнищания граждан, привели к тому состоянию активистов, что они публично попросили российского президента Владимира Путина о помощ. В какой именно форме Путин должен им помочь, не уточняется. Манифестанты при этом занимают непримиримую позицию по отношению к Соединенным штатам Америки, пишет РИА "Новости".

"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", - цитируются слова одного из предводителей протеста.

Правительство обвиняется в работе на Америку и игнорировании интересов жителей Гаити. Возмущение, помимо просьб к Путину, выразилось в сожжении американского флага.

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17:45    
Аляска-это Россия! Вот о чём России необходимо спорить с америкосами, а не о российских Курилах с никчемными японцами! Что является позором российской власти!

16:29    
14:12  - ты лучше учи китайский язык, пригодится - китай уже в сибири и на байкале глубоко сидит. глядишь, и по типу, "крымнаш" - китайская "община" в несколько миллионов китайских граждан, осевших в россии (сейчас 2 млн) проведет референдум - путин их научил, как это делать... озе­ро байкал занимало в китайской мифологии такое важное место, что ему отведена целая глава в известном каталоге «книга гор и мо­рей», записанном рисунчатыми прообразами китайских иеро­глифов еще на инь-чжоуских ритуальных сосудах-треножниках бронзового века. образно говоря, первым записям «шань хай цзина» от 3 до 2 тысяч лет.делать... они скупили уже земли вокруг байкала и называют его "северным китайским морем"... пока путин развлекается в сирии и лугандоне, и бренчит милитаристскими яйцами  - потеряет сибирь и байкал...

16:15    
13:10, расскажи голубка голубая как вас в Гаити огаитили?Что рад им помощь оказать. Не обижайтесь. Но,ваш мозг повреждён. Как увезут в Кащенко, там и Аляску завоюете.

15:38    
13-10 при вашей диарее, опасно быть настолько восторженным и эмоциональным. Берегите колготки и рейтузы снову! Про честь , которой нет, молчу.Надо думать о своей России, а не о Гаити и Сирии.

14:52    
в гаити надо отправить путинских олигархов с их бабками - поднимать гаитянскую экономику и создать там гаитянский офшор, госдуму, с жириком и совфед - отправить выстраивать политическую систему, суркова, туда - как идеолога русского мира  - пусть там, в гаити строит "новый путинград" с "глубинным народом" гаити...

14:46    
14:12 Напиши про это Путину!

14:12    
Путину надо перед Трампом поставить вопрос о СПОРЕ в принадлежности Аляски! Аляска-это Россия!!!

14:10    
А почему Аляску потом? Забирай прямо сейчас: возьми с собой тележку на колесиках и - вперед!

13:33    
Ну вот и есть куда уходить на пенсии.

13:10    
Россия просто обязана помочь гаитянскому народу с проклятыми янки! Гаити, виват! А потом и Аляску заберём у Америки!

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