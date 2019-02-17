СПЧ просит Беглова разрешить марш в память о Немцове

Отказ петербургского правительства согласовывать ставшую традиционной акцию памяти убитого политика Бориса Немцова вызвал протест у Совета по правам человека при президенте. Совещательный орган написал обращение, подписанное его главой Михаилом Федотовым, к врио петербургского губернатора Александру Беглову. В нем говорится о том, что "Марш Немцова" необходимо санкционировать. Сам Федотов в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы" выразил надежду на то, что к СПЧ прислушаются.

Организаторы акции предложили городской администрации три варианта маршрута шествия: от БКЗ «Октябрьский» до Конюшенной площади, от БКЗ «Октябрьский» до дома №6 по Кирочной улице и от Кронверкского проспекта до Марсова поля. Каждый из этих маршрутов был отклонен.

Бориса Немцова, занимавшегося оппозиционной политической деятельностью, застрелили 27-го февраля 2015-го года у Красной площади. Организаторы и заказчики убийства не найдены до сих пор.

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