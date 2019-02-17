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13:51

СПЧ просит Беглова разрешить марш в память о Немцове

Отказ петербургского правительства согласовывать ставшую традиционной акцию памяти убитого политика Бориса Немцова вызвал протест у Совета по правам человека при президенте. Совещательный орган написал обращение, подписанное его главой Михаилом Федотовым, к врио петербургского губернатора Александру Беглову. В нем говорится о том, что "Марш Немцова" необходимо санкционировать. Сам Федотов в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы" выразил надежду на то, что к СПЧ прислушаются.

Организаторы акции предложили городской администрации три варианта маршрута шествия: от БКЗ «Октябрьский» до Конюшенной площади, от БКЗ «Октябрьский» до дома №6 по Кирочной улице и от Кронверкского проспекта до Марсова поля. Каждый из этих маршрутов был отклонен.

Бориса Немцова, занимавшегося оппозиционной политической деятельностью, застрелили 27-го февраля 2015-го года у Красной площади. Организаторы и заказчики убийства не найдены до сих пор.



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18:06   Федор   fedya.f3dia@yandex.ru
Уверен, Беглов примет для рассмотрения этот вопрос, и его решение будет зависеть от желания в первую очередь самих петербуржцев. Все-таки он пришел с позицией развития города, а не раскачивания либеральной лодки

17:47    
На фиг такие традиции! Нечего устраивать шабаш по поводу смерти этого дурика и фигляра, который имел две семьи, а убит был во время рандеву с украинской проституткой!

17:42    
Марш только на еврейском кладбище на проспекте Александровской фермы! Все туда!

17:02    
14-10 о каком кладбище речь ведёшь? Где твои жиды родичи похоронены? Всех приглашаешь туда, к своей родне?

16:44    
15-22
Спрашивать в данном случае"понравилось ?" - всё равно что в кунсткамере спросить , понравились-ли уродцы.Там можно только удивиться, каких физических уродцев создала природа. А в данном случае надо удивляться, каких умственных уродцев создаёт природа.

15:22    
15:17 Что, понравилось? Сову-то можно не только на глобус натянуть, но и на Путина. Так-то, клоун.

15:17    
14-56
"Катается по ковру с мужчинами и целует мальчиков". Шедевр! Верх идиотизма ! Первая премия ! Рыжий клоун-депутат в огорчении в углу грызёт ногти. Молодец! Обогнал такого профессионала .

14:58    
14:56
Респект!

14:56    
14:16 Предлагаю под этим же углом взглянуть на Путина - бросил жену, спутался с гимнасткой, катается по ковру с мужчинами и целует мальчиков и при этом друг клептоманам и покровитель садистов.
14:10 Поклонникам Сталина разрешить жить только в психиатрических клиниках!

14:35    
14.16.
Респект!

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