18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:20

Латынина: Величие России - в ее безбрежном воровстве

Стремление руководства Российской Федерации влиять на геополитику и выделиться на общем фоне, наблюдаемое публицистом Юлией Латыниной, невысоко ею котируется, поскольку достижений, по ее мнению, у сегодняшней России недостаточно. О наболевшем она рассказала в эфире авторской радиопрограммы.

В отличие от СССР или Саудовской Аравии, режим не обладает идеологией, которая способна привлечь западных интеллектуалов, потому что идеология наша сводится к величию России в безбрежном воровстве. 

Юлия Латынина

При этом журналистка сохраняет остатки оптимизма, убеждая слушателей, что в чем-то Россия все же может опережать хотя бы африканские страны.

"К сожалению, со времен халифата Аббасидов мировая экономика ушла далеко вперед. А мы остаемся с нашем суверенным лаптем. И в общем, я надеюсь только на одно, что в отличии от Нигерии и Судана Россия и суверенный лапоть все-таки несовместимы", - резюмировала Латынина.

По ее словам, декларируемой Кремлем особенной "духовности" России не существует в природе, а практически все государства, таким образом себя позиционировавшие, закончили плохо.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:27    
Ельцин всем гомикам подарил гомо-свободу. Сейчас обиженки боятся, что Латынина лишит их этого завоевания. Отсюда ненависть  к Латыниной.Правда глаза колет!

17:19    
17:09 - сам ты шлюха путинская... покажи мне россию - "не путинскую"...

17:09   алекс  
вы не путайте Россию и расеянию путинскую!а латынина -шлюха!

17:08   Игорь  
Это точно. Банда мародеров заложила фундамент новой России в 91 году.

16:57    
16:13 "супер великая держава" - по супер великому воровству... и есть еще идиоты готовые защищать воровской клан путина и эту пьянь - типа дворковича, ткачева и их баб?..

16:50    
Все гей-тролли ненавидят Латынину. Мужей она от них уводит, что ли? Или за правду?

16:49    
16:13 - как рогозинские ракеты падают, так и искандеры упадут рядом с кремлем... с искандеров уже сперли цветной металл и они неуправляемы... а вдруг и "командиры" искандеров перекуплены госдепом - чем они хуже российских чиновников, губернаторов и путинских дружков-богачей - тоже поди мечтают заиметь коллекцию часиков за 200 млн руб и замок в лондоне... а может ткачев с дворковичем, с бабами по пьянке уже выболтали все секреты правительства цру - зачем летали на запад?..

16:13    
Россия-это супер великая держава, так как её все боятся, потому что она может направить на каждую вражескую столицу Европы по ядерному "Искандеру"! А они нет...

15:16    
Интересно, что произойдет раньше - умрет Путин или Путин разворует все богаства России?

15:00    
Извечные беды России - воры, дороги, чиновники...

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18:01 Защищающего коммунизм Шевченко беспокоит перспектива наступления фашизма   1

17:19 На Сенной оперативно убрали сугробы "имени" Беглова, Путина и Навального

16:45 Недалеко от дома Скрипалей появился российский флаг - в годовщину отравления   1

15:14 Медведев считает правильным выравнивание доходов по всей стране   3

14:20 Латынина: Величие России - в ее безбрежном воровстве   13

13:51 СПЧ просит Беглова разрешить марш в память о Немцове   13

13:00 Митингующие в Гаити ждут помощи от Путина   10

12:05 Подросток пострадал от падения льда с крыши на Юкковском шоссе   1

11:24 Завалы обрушившегося здания ИТМО разбирают в Петербурге   11

10:41 Преследуемая псковская журналистка собрала деньги на независимую экспертизу своих слов

16 февраля, 18:05 Радзиховский: Всё, что не соответствует тексту гимна России, - заведомо опасная информация

16 февраля, 17:30 Порошенко напомнил Меркель о важности экономического давления на Россию   3

16 февраля, 16:45 "Макрон, мы придем за тобой": "Желтые жилеты" снова вышли на улицы Франции

16 февраля, 16:00 Беглов пообщался с ветеранами Афгана   2

16 февраля, 15:15 У коммунальщиков "накипело": на Невском с наледью на крыше боролись при помощи кипятка   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.