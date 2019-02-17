Латынина: Величие России - в ее безбрежном воровстве

Стремление руководства Российской Федерации влиять на геополитику и выделиться на общем фоне, наблюдаемое публицистом Юлией Латыниной, невысоко ею котируется, поскольку достижений, по ее мнению, у сегодняшней России недостаточно. О наболевшем она рассказала в эфире авторской радиопрограммы.

В отличие от СССР или Саудовской Аравии, режим не обладает идеологией, которая способна привлечь западных интеллектуалов, потому что идеология наша сводится к величию России в безбрежном воровстве. — Юлия Латынина

При этом журналистка сохраняет остатки оптимизма, убеждая слушателей, что в чем-то Россия все же может опережать хотя бы африканские страны.

"К сожалению, со времен халифата Аббасидов мировая экономика ушла далеко вперед. А мы остаемся с нашем суверенным лаптем. И в общем, я надеюсь только на одно, что в отличии от Нигерии и Судана Россия и суверенный лапоть все-таки несовместимы", - резюмировала Латынина.

По ее словам, декларируемой Кремлем особенной "духовности" России не существует в природе, а практически все государства, таким образом себя позиционировавшие, закончили плохо.