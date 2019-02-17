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15:14

Медведев считает правильным выравнивание доходов по всей стране

Глава правительства Дмитрий Медведев вновь высказался на тему, на которую он высказывается постоянно - бедности и социальной несправедливости. На сей раз он выразил мысль о том, что между городами и деревнями не должно быть столь существенной разницы в доходах, которая наблюдается сейчас. Его слова цитирует ТАСС.

Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов.

Дмитрий Медведев

Если проблему не отслеживать комплексно, то, по предположению премьера, до удаленных и малонаселенных городов вместе с деревнями продолжат доходить лишь "какие-то гроши".

Ранее, 15-го февраля, Медведев счел нужным подробно описать социальный портрет нуждающегося, бедного россиянина, которых насчитывается почти двадцать миллионов человек.

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18:15   вова   carpenco.vova2010@yandex.ru
эта пара 25 лет [цензура]ит о народном благосостоянии только лутьше не становиться. народ работает без выходных чтоб получить 40000 деревянных чинуши в десять раз больше при этом воруют миллиардами.

17:17    
выравнивать надо не "деревню с городом", а народ с путинской буржуазией, по оплате... нигде в мире нет такого социального неравенства, как в россии...

15:39    
Понятно. В городе зарплата будет как в деревне.

15:38    
бессмысленный бздёж путинского ворёнка.

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