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16:45

Недалеко от дома Скрипалей появился российский флаг - в годовщину отравления

В британском городе Солсбери, недалеко от дома российских эмигрантов Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных ровно год назад, появился российский триколор, передает "Медуза" со ссылкой на англоязычные источники.

Примечательно, что появился он на строительных лесах, которыми покрыт местный собор, ставший интернет-мемом и прозванный подозреваемыми в отравлении россиянами "Солсберецким".

Отмечается, что флаг быстро сняли.

В нападении на семью Сергея Скрипаля - бывшего советского разведчика - с применением яда "Новичок" Великобритания винит двух российских граждан, по данным англичан, проникших на их территорию под именами Руслан Боширов и Александр Петров. Летального исхода достичь не получилось. Когда скандал получил медийный эффект, то двое мужчин, будучи приглашенными в эфир Russia Today, объясняли свою поездку в Солсбери желанием полюбоваться шпилем "солсберецкого" собора.

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19:35    
17:37 - ну ты и [цензура]мороженный...

19:33    
17:37 - ну ты и д[цензура], отмороженный...

17:37    
Россия оккупировала Англию! Ура!!!

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