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17:19

На Сенной оперативно убрали сугробы "имени" Беглова, Путина и Навального

В центре Петербурга, в переулке Пирогова, скопившиеся сугробы "пометили" фамилиями политиков, на что обратил внимание корреспондент издания MR7. На снегу были начертаны фамилии врио губернатора Александра Беглова, оппозиционера Алексея Навального и президента Владимира Путина.

В беседе с журналистом сотрудник коммунальной службы признался в том, что ликвидировать эти сугробы после появления на них надписей в срочном порядке приказало начальство.

Отметим, что надпись "Навальный" на сугробе уже не первую зиму ускоряет процесс уборки города.

file1915.jpg (53 KB)

Фотография: MR7



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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