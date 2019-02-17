18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17 февраля, 18:01

Защищающего коммунизм Шевченко беспокоит перспектива наступления фашизма

Заявивший о своих амбициях побороться за пост петербургского губернатора журналист Максим Шевченко опубликовал в личном Telegram-канале статью, в которой призывает читателей к бдительности перед лицом укрепляющегося, по его мнению, фашизма в виде бесчеловечного капитализма.

Только у левых есть видение народа как исторической общности, последовательно борющейся за институты развития и ясные социальные права как отдельного человека, так и всего общества в целом. Но для этого надо иметь сталинский глазомер и ленинскую решительность. Угроза фашизма более чем реальна.

Максим Шевченко

В числе претензий автора к существующей ныне социально-экономической формации - его гибридность в виде отсутствия четкой идеологии, нерешенность национального вопроса в многонациональной стране, а также неконтролируемая власть денег.

Ранее в беседе с ЗАКС.Ру Шевченко заявил, что если его не поддержит КПРФ, то он, не педалируя конфликта в рядах левых сил, попробует пойти на выборы как самовыдвиженец.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


1:57    
17 февраля, 18:04 - "трудового народа нет" - есть "глубинный народ" (по суркову), с крепостным менталитетом, который сам же и выбрал путина на "вечное правление" и дал ему в руки кнут...

17 февраля, 23:34    
23-16 если не совсем идиот, поймёшь!Какой привет, такой и ответ!

17 февраля, 23:28    
г-н шевченко лезет туда где ему не место, он еще не может отличить черты капитализма от неофеодализма, который выстроил путин. и опять же у него "левые" это "сталин-ленин" и а не общественные движения, по типу европейских объединений, в которых основную роль играют независимые и сплоченные профсоюзы. это мощная сила, с которой считаются власти. в россии нет профсоюзов, а работник беспомощен. на западе гражданских активистов поддерживают независимые фонды, адвокаты и сми - чего нет в россии, отсюда и нет борьбы за свои права и влияния на власть... шевченко - тот же жирик, только с коммуняцким "сдвигом по фазе"...

17 февраля, 23:16    
20:38 - сам-то хоть понял о чем проблеял?

17 февраля, 20:38    
19-31 знатно вас голубка офашистили и окуминизмили под хвост, что очнулись в Скворечнике и долго оттуда будете кукарекать и нести прочий бред.

17 февраля, 19:31    
страшнее мифического "фашизма" чокнутый шевченко со своими бредовыми ленинско-сталинскими идеями...

17 февраля, 18:04    
Вперёд в СССР!!! Даёшь Советскую власть с массой социальных благ для трудового народа!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17 февраля, 18:01 Защищающего коммунизм Шевченко беспокоит перспектива наступления фашизма   6

17 февраля, 17:19 На Сенной оперативно убрали сугробы "имени" Беглова, Путина и Навального   1

17 февраля, 16:45 Недалеко от дома Скрипалей появился российский флаг - в годовщину отравления   4

17 февраля, 15:14 Медведев считает правильным выравнивание доходов по всей стране   5

17 февраля, 14:20 Латынина: Величие России - в ее безбрежном воровстве   14

17 февраля, 13:51 СПЧ просит Беглова разрешить марш в память о Немцове   14

17 февраля, 13:00 Митингующие в Гаити ждут помощи от Путина   11

17 февраля, 12:05 Подросток пострадал от падения льда с крыши на Юкковском шоссе   1

17 февраля, 11:24 Завалы обрушившегося здания ИТМО разбирают в Петербурге   11

17 февраля, 10:41 Преследуемая псковская журналистка собрала деньги на независимую экспертизу своих слов

16 февраля, 18:05 Радзиховский: Всё, что не соответствует тексту гимна России, - заведомо опасная информация

16 февраля, 17:30 Порошенко напомнил Меркель о важности экономического давления на Россию   3

16 февраля, 16:45 "Макрон, мы придем за тобой": "Желтые жилеты" снова вышли на улицы Франции

16 февраля, 16:00 Беглов пообщался с ветеранами Афгана   2

16 февраля, 15:15 У коммунальщиков "накипело": на Невском с наледью на крыше боролись при помощи кипятка   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.