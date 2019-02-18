СМИ: Ирина Ган станет главой аппарата врио губернатора Петербурга

Советник врио губернатора Алекcандра Беглова Ирина Ган может возглавить аппарат градоначальника, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, к новой работе Ган может приступить на следующей неделе. Ранее должность главы аппарата врио губернатора занимала Любовь Совершаева, перешедшая на пост вице-губернатора – руководителя администрации губернатора.

Источники отметили, что пока большинство действий в Смольном согласовывают с Совершаевой, но за счет повышения Ган может приобрести аппаратный вес. Сама Ган пока не прокомментировала эту информацию.

Ирина Ган стала советником врио губернатора в ноябре 2018 года. До этого она была директором по работе с государственными органами и связям с общественностью в Hearst Shkulev Media. Глава этой компании, медиаменеджер Виктор Шкулев, в январе купил АО «АЖУР-Медиа», издающее «Фонтанку.ру» и другие СМИ.

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