СМИ: Здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось, передает «Медуза» со ссылкой на The Times.

По информации издания, Скрипаль находится под наблюдением врачей. Ему оказывают медицинскую помощь на дому, сообщил источник в разведке.

Врачи опасаются, что Скрипаль не сможет полностью восстановиться после воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок», которым он, вероятно, был отравлен в марте 2018 года, пишет издания. Научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер отметил, что вещество распадется и выйдет из организма, но эффект от него может быть долгосрочным.

Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в марте в британском Солсбери. Они выжили. В покушении британская сторона заподозрила Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины дали интервью телеканалу RussiaToday, в котором заявили, что они – туристы и прибыли в Солсбери посмотреть местный собор.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно, оба получили звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.