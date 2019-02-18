"Валентина Ивановна, возвращайтесь": Казаки просят Матвиенко снова стать губернатором Петербурга

Представители казачьих объединений Петербурга и Ленобласти просят спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко снова стать губернатором Петербурга, заявил атаман городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков.

По мнению казаков, без Матвиенко «город погрузился в запущение, дороги, инфраструктура, все в ужасном состоянии», и «при Валентине Ивановне такого не было».

«Валентина Ивановна, возвращайтесь! Мы подарим вам эксклюзивную шашку, с дарственной надписью», - заявили казаки. Они добавили, что речь идет о той шашке, которую они пытались подарить бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, но он ее так и не принял.

Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год. В том же году, став сенатором, она была избрана спикером Совфеда.

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