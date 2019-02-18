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11:11

"Валентина Ивановна, возвращайтесь": Казаки просят Матвиенко снова стать губернатором Петербурга

Представители казачьих объединений Петербурга и Ленобласти просят спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко снова стать губернатором Петербурга, заявил атаман городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков.

По мнению казаков, без Матвиенко «город погрузился в запущение, дороги, инфраструктура, все в ужасном состоянии», и «при Валентине Ивановне такого не было».

«Валентина Ивановна, возвращайтесь! Мы подарим вам эксклюзивную шашку, с дарственной надписью», - заявили казаки. Они добавили, что речь идет о той шашке, которую они пытались подарить бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, но он ее так и не принял.

Матвиенко была губернатором Петербурга с 2003 по 2011 год. В том же году, став сенатором, она была избрана спикером Совфеда.



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18:06   Лолитта   norman1101@yandex.ru
Пусть ряженые д[цензура]ы верхом на шашке,вместе с валькой-"стакан" в Шепетовку скачут.В нашем городе шизофреникам и воровайкам делать нечего.

13:44    
Валя-Красные Трусы, езжай в Шепетовку и кизяков своих прихватывай!

12:29    
Да, Валентина Ивановна, с нетерпением ждем вас!
У нас тут для вас как раз возвели новые просторные хоромы Кресты-2.
Возвращайтесь!

12:24    
Возвращайтесь в Питер , Валентина Ивановна. Но только не забудьте Арашукова и всех остальных сенаторов-сидельцев пригласить к себе в советники...

12:23    
Ряженые решили о себе напомнить.

12:14    
Надо варягов приглашать... Из Сингапура, например. И полномочий дать. И просто меньше воровать.

12:10    
Поляков такой же казачий атаман, как Матвиенко - губернатор Санкт-Петербурга!!!

11:38    
Матвиенко старенькая уже стала главой более 5-миллионного Питера быть...Комсомольские годы, силы и задор ушли...

11:37    
её в губернаторы Шепетовки брать - большой грех.

11:27    
Валя ему грант выбила?

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