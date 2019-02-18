В центре Донецка прогремели три взрыва

В центре Донецка, в квартале рядом с резиденцией главы самопровозглашенной Донецкой народной республики прогремели три взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное МВД.

По словам представителя ведомства, два взрыва прогремели в нескольких сотнях метра от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий – на пустыре неподалеку. Один из взрывов произошел у дома № 7 по бульвару Пушкина, где располагаются офисы государственных структур, уточнил источник ТАСС. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работают пожарные и силовики. По словам представителя силовых структур, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников.