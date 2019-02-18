Милонов предлагает проверить популярность соляных реагентов путем референдума

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов написал обращение к врио губернатора Александру Беглову, посвященное использованию соляных реагентов при зимней уборке городских улиц. Учитывая то, что некоторые чиновники высказываются в пользу возвращения этой практики, Милонов счел нужным градоначальника от нее предостеречь.

"Мы не должны идти по легкому пути решения этой важной городской проблемы. Даже несмотря на то, что текущая зима выдалась особенно снежной, большинство горожан не хотело бы вновь увидеть родные улицы в соляных лужах", - цитирует его персональная пресс-служба.

Так или иначе, нужно, по мнению депутата, как минимум поинтересоваться мнением петербуржцев прежде, чем идти на столь неоднозначные и спорные меры.

"Это можно узнать при помощи интерактивного официального голосования или же путем общегородского референдума, который можно совместить с какими-либо ближайшими выборами", - считает Милонов.

Ранее вернуться к посыпанию дорог солью нашел здравой идеей вице-губернатор Николай Бондаренко, пообещав провести некий мониторинг общественного мнения по этому вопросу.

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