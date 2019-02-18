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11:35

Милонов предлагает проверить популярность соляных реагентов путем референдума

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов написал обращение к врио губернатора Александру Беглову, посвященное использованию соляных реагентов при зимней уборке городских улиц. Учитывая то, что некоторые чиновники высказываются в пользу возвращения этой практики, Милонов счел нужным градоначальника от нее предостеречь. 

"Мы не должны идти по легкому пути решения этой важной городской проблемы. Даже несмотря на то, что текущая зима выдалась особенно снежной, большинство горожан не хотело бы вновь увидеть родные улицы в соляных лужах", - цитирует его персональная пресс-служба.

Так или иначе, нужно, по мнению депутата, как минимум поинтересоваться мнением петербуржцев прежде, чем идти на столь неоднозначные и спорные меры.

"Это можно узнать при помощи интерактивного официального голосования или же путем общегородского референдума, который можно совместить с какими-либо ближайшими выборами", - считает Милонов.

Ранее вернуться к посыпанию дорог солью нашел здравой идеей вице-губернатор Николай Бондаренко, пообещав провести некий мониторинг общественного мнения по этому вопросу.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:49    
Господи, так говорит, как будто эти реагенты мрак какой-то. Сколько уже времени прошло как отказались от них? Там уже новые составы придумали сто раз. Прото надо ленивыми не быть, мыть машину и обувь и все. Если их не кушать, то вреда для здоровья никакого. Не за то борется товарищ Милонов

17:18   Жора  
то есть, если есть легкий и действенный способ решить проблему, то надо искать более сложный способ? а зачем? вроде уже давно изобрели нормальный реагент, который достойно себя показал в той же Москве. почему не использоваться его?

13:18    
Пенсионный возраст повысили народ не спрашивая без всякого референдума!
А тут будем народные деньги на ветер выбрасывать по поводу реагентов?
Пусть реагентами занимаются биологи, химики и экологи. После этих реагентов трава не растт и деревья засыхают.
Не говорю уже о том, что мы ими дышим и подошвы сапог от них портятся.
А у Милонова весеннее обострение.

12:20    
Куда делся песок?
Не заготовили? Поэтому  реагенты обсуждаем? Но ведь  есть безопасный и действенный песок. Профукала власть подготовку к зиме, но денежки  "освоили"... Зарплату зря чиновники получают. И пешком на работу в наказание за безобразия надо всем чиновникам ходить.

12:10    
Милонов настолько в чести у журналистов, что о каждой глупости  его знаем. Больше нет достойных людей в Питере?

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