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11:47

На "волне минирований" эвакуированы офис "ВКонтакте", десяток школ и торговые центры

В Петербурге продолжается волна эвакуаций, на улицу вывели учеников ряда школ и торговых центров, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

За последний час эвакуированы школы №№ 494, 643,  547, 486, 625, 119, 596, 291, 630, 325, 528, 148, 186, лицей № 486, медицинский колледж имени Бехтерева. На улицу вывели посетителей торговых центров «Мега Дыбенко», «Пик», «Озерки», «Румба».

Также эвакуированы посетители «Дома Зингера» на Невском проспекте. Там же расположен офис «ВКонтакте», представители соцсети подтвердили, что их тоже эвакуировали, передает «Фонтанка.ру».

Ранее в Петербурге эвакуировали учеников еще нескольких школ, пациентов двух больниц и посетителей Экспофорума. Волна ложных угроз минирования продолжается уже третий день, с 16 февраля.

Обновлено: на 12:00 эвакуировали также: торговые центры «Гранд Каньон», «Жемчужная плаза», школы №№ 346, 598, 580, 77, 145, 103. Учеников некоторых школ отпустили домой.

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13:15    
У  ВСЕХ станций метро открыто "под крышей" мигранты торгуют левыми симками. Звони кому хочешь и "минируй". Кому-то это выгодно.  А "слепым" правоохранителям - позор.

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