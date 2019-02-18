Учеников школ и посетителей торговых центров продолжают эвакуировать из-за угроз взрывов

В Петербурге продолжают эвакуировать учебные заведения и торговые центры из-за угрозы минирования, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

За последний час на улицу вывели учеников школ №№ 102, 206, 23, 375, 538, Аничкова лицея и Дома творчества юных, спортивной школы № 3 Калининского района, факультета среднего образования университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Эвакуированы торговый центр «РИО» и библиотека имени Паустовского.

Таким образом, к 12:25 в Петербурге эвакуированы порядка 30 школ. Также ранее на улицу вывели посетителей центров «Мега Дыбенко», «Пик», «Озерки», дом Зингера и других.

Все эвакуации могут быть связаны с одним письмом, которые разные организации получали в выходные – от «Владимира Путина», передает «Фонтанка.ру», также получившая письмо 17 февраля. Отправитель заявлял, что «здание заминировано», и устройство «собаки не найдут», и оно «реагирует на движения, вибрацию, звуки». Также злоумышленник напоминал о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, когда погибло 60 человек.