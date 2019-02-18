На Резника подали в суд, упрекнув его в клевете

Директор строительной фирмы "Воин-В" Олег Глущенко подал в Василеостровский районный суд исковое заявление, в котором выражает свои претензии к депутату петербургского парламента Максиму Резнику. По мнению бизнесмена, Резник порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, регулярно позволяя себе невежливые и "клеветнические" высказывания.

"Максим Резник в нашем городе чувствует себя абсолютно безнаказанно — он возомнил себя священной коровой из касты неприкасаемых. Прикрываясь маской добродетели, использует самые низкие и недостойные методы — оскорбления, публичную ложь", - говорится в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ЗАКС.Ру.

Среди примеров клеветы приводится то, что в 2016-м году Резник упоминал о "провокациях" Глущенко по отношению к экс-депутату Вячеславу Нотягу, которого осудили за получение денег от Глущенко.

Нанесенный ему политиком ущерб Глущенко оценил в 1 млн рублей. Он требует, чтобы депутат, называемый им "двуличным дельцом, не следящим за своей речью", опубликовал официальное опровержение в нескольких СМИ и на своем персональном сайте.

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