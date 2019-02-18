Еще несколько школ и "Окей" на Богатырском эвакуировали на "волне минирований"

За последнее время еще несколько школ эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Из помещений вывели учеников школ №№ 285, 72, 640, 111, Невский колледж Неболсина. Также эвакуирован гипермаркет «Окей» на Богатырском проспекте – уже второй раз за двое суток, 17 февраля его посетителей также вывели из здания из-за сообщения о минировании.

К 13:00 в Петербурге эвакуированы почти 40 учебных заведений, десяток торговых центров, несколько больниц и библиотека. Письма с угрозами рассылаются по почте от имени «Владимир Путин», где заявлено, что «здание заминировано», и взрывное устройство «реагирует на движения, вибрацию, звуки».

Обновлено: к 13:10 эвакуировали еще несколько гипермаркетов «Окей», - на Заневском проспекте, проспекте Маршала Жукова, проспекте Просвещения - а также гипермаркет «Лента» в Стрельне.