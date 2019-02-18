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13:26

В Крыму не станут изучать историю по обидевшему местных татар учебнику

Новый учебник по истории для десятиклассников не попадет в крымские школы и будет изъят из местных библиотек после жалоб на него крымско-татарского сообщества, передает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Государственной думы Руслана Бальбека. 
 
Консолидированная позиция Совета крымских татар гласит, что учебник выставляет их народ в крайне невыгодном свете, показывая его представителей как коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны и умалчивая об их вкладе в победу над гитлеровцами. Кроме того, члены Совета усмотрели в книге оправдание депортации крымских татар в 1940-е годы, о чем сообщили главе Крыма Сергею Аксенову.
 
Напомним, после присоединения полуострова к России в марте 2014-го года президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар. Всего их проживает в Крыму более 240 тысяч человек (около 10 процентов от населения региона).
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17:01    
15:45. Это спор давний и трудный...Но реально весь крымско-татарский народ, оставшийся на полуострове, присягнул фашистам в разных формах думая, что Гитлер даст им суверенитет...Все детали предательства известны -создание повсеместно профашистских органов власти, десятки тысяч дезертиров из Красной Армии, создани[цензура]альонов для борьбы с партизанами и вооружённое сопротивление ими частям Красной Армии при освобождении Крыма и тд.итп. Ордена  и медали дали тем, кого призвали в армию ещё до войны, вроде Ахмет Хана Султана, который покинул Крым ещё в 1939г.,да и по отцу он дагестанец(лакец)...

15:45    
13:35 В различных формированиях, носивших немецкую форму во время войны (включая строительны[цензура]альоны - hiwi), было около 1 миллиона русских. Из этого же не может следовать никаких выводов о всём русском народе. Среди крымских татар были и предатели, и 18 тысяч человек, награждённых орденами и медалями во время Великой Отечественной войны, в том числе и Герои Советского Союза. Как и у любых других национальностей на оккупированных территориях.

13:35    
В учебнике изложена только маленькая часть тотального предательства крымско-татарского народа по отношению к СССР! Реально было в сотни раз страшнее и позорнее... Но нужна ли такая правда сейчас-это вопрос... Также в советское время скрывалась вся правда о народах-предателях в годы Великой Отечественной войны во имя дружбы народов, общности СОВЕТСКИЙ НАРОД и тд.

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