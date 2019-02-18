В Крыму не станут изучать историю по обидевшему местных татар учебнику Новый учебник по истории для десятиклассников не попадет в крымские школы и будет изъят из местных библиотек после жалоб на него крымско-татарского сообщества, передает РИА " Новости " со ссылкой на депутата Государственной думы Руслана Бальбека. Консолидированная позиция Совета крымских татар гласит, что учебник выставляет их народ в крайне невыгодном свете, показывая его представителей как коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны и умалчивая об их вкладе в победу над гитлеровцами. Кроме того, члены Совета усмотрели в книге оправдание депортации крымских татар в 1940-е годы, о чем сообщили главе Крыма Сергею Аксенову. Напомним, после присоединения полуострова к России в марте 2014-го года президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар. Всего их проживает в Крыму более 240 тысяч человек (около 10 процентов от населения региона). Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен