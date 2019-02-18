Смольный согласовал акцию памяти Немцова на площади Ленина

Смольный согласовал митинг памяти политика Бориса Немцова в Петербурге 24 февраля на площади Ленина, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции координатор «Открытой России» Алексей Пивоваров.

Он рассказал, что узнал о согласовании митинга 18 февраля из телефонного разговора с представителями комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Акция начнется в два часа дня.

В пятницу, 15 фераля, комитет отказал заявителям в проведении акции во всех предложенных местах в центре города, в том числе на площади Ленина. После этого оргкомитет мероприятия заявил, что проведет акцию, несмотря на позицию властей.

По мнению Пивоварова, согласовать акцию удалось благодаря общественному давлению.

- Было заявление Совета по правам человека и мы четко проговорили, что если акцию не согласовывают, мы все равно проводим ее в центре. Именно гражданская позиция повлияла, - считает координатор «Открытой России».

Напомним, в оргкомитет акции памяти Немцова входят партии «Яблоко», «Парнас», Партия Перемен, движения «Открытая Россия», «Весна», «Чайный клуб», «Время», «Движение демократического обновления». В числе организаторов - депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский.

Экс-губернатор Нижегородской области и бывший первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года. В российских городах ежегодно проходят акции памяти политика.

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