Резник: На меня оказывают давление, чтобы я отозвал иск к Беглову

Депутат Законодательного собрания Максим Резник рассказал ЗАКС.Ру, что в последнее время получает множество «добрых советов» и «настоятельных просьб» отозвать иск к врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

- На меня оказывается существенное давление. Растет как геометрический ком число всевозможных советов, настоятельных просьб и прочее, чтобы я отозвал иск. Ситуация такая, что в этом процессе «добрых советов» начинают задействовать моих близких. Я уже начинаю тревожиться. Но я хочу сообщить: не беспокойтесь, иск я не отзову. Этого не случится ни при каких обстоятельствах, - сообщил Резник.

По мнению депутата, директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко, подавший на него в суд, также действует в интересах Смольного.

- Ситуация с Глущенко известна и понятна, сейчас будут делать все, чтобы меня дискредитировать, - прокомментировал Резник.

Напомним, причиной для искового заявления Резника стали слова врио губернатора о том, что оппозиционный депутат якобы говорил, что Ленинград стоило сдать фашистам в годы Великой Отечественной войны.

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