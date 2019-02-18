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13:55

В Москве задержали школьника, на спор ударившего полицейского

На Манежной площади в Москве полицейские задержали школьника, который на спор ударил офицера полиции, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, командир одной из рот 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве на Манежной площади «почувствовал сильный удар в область спины». Он обернулся и «увидел своего обидчика, который пытается скрыться», но того и еще двух молоды людей задержали другие полицейские, рассказал источник.

Оказалось, что задержанные – ученики одной из столичных школ. Одиннадцатиклассник проиграл друзьям спор, и те поставили ему условие ударить полицейского. «В итоге проигравший учащийся 11-го класса сделал все согласно договоренности с другими подростками», - сообщил источник.

О чем спорили школьники, не уточняется. В отношении их родителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Начала доследственная проверка по факту применения насилия к полицейскому.

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16:48    
15:10. Специально в детей никто не стрелял, сидевших на заборах и деревьях за сверх агрессивной толпой разбушевавшихся подонков-антисоветчиков, разгромивших здания горкома КПСС, исполкома Новочеркасска и тд.итп. Мало казаков-фашистов постреляли!

15:10    
14:43 То ли дело, когда в 1962 году в Новочеркасске милиционеры постреляли школьников, сидевших на деревьях. Вот это, для некоторых, морально и по-советски.

14:43    
Такие вот школьники в буржуазной и аморальной России...

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