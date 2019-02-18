Лимонов заподозрил британцев в желании расправиться со Скрипалем

Бывшему советскому разведчику Сергею Скрипалю, пережившему год назад громкое покушение на себя, всерьез грозит убийство, считает писатель и политик Эдуард Лимонов. В этом, по его оценкам, сильно заинтересовано британское государство, на территории которого он находится и которое боится, что россиянин "заговорит" и каким-либо образом скомпрометирует Великобританию. В защиту свей версии лидер другороссов пишет в "Живом журнале", что бывшего "спецслужбиста" подозрительным образом прячут от публики и что он до сих пор не представил общественности своей трактовки произошедшего с ним год назад в Солсбери.

Смерть и оживит тему "отравления Скрипалей" и спрячет концы в воду. Британский сценарист выбрал прямо напрашивающийся вариант. Бедняга, старый Скрипаль, попал в руки этим британским докторам менгеле. Оказался в ошибочном месте в ошибочное время. — Эдуард Лимонов

По предположению политика, Россию Скрипаль в своем отравлении точно не собирается винить. 18 февраля стало известно о том, что его самочувствие ухудшилось.

Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом. Им удалось выжить. В преступлении британская сторона заподозрила россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины рассказали, что совершили визит в Солсбери исключительно с туристической целью.