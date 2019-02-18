В случае задержки алиментов одинокие матери смогут задерживать оплату детсада

Законодательную инициативу, дающую одиноким матерям право задерживать срок оплаты детсада, одобрил врио губернатора Александр Беглов, сообщает пресс-служба автора проекта, депутата Александра Тетердинко.

Текстом документа возможность предусматривается оплаты садика с опозданием на три месяца для тех матерей, которые не менее этого срока не получают полагающиеся им алименты. Последнее обстоятельство должно подтверждаться судебными приставами.

"Матери и отцы-одиночки также нуждаются в социальной поддержке в вопросе взимания родительской платы, ведь неуплата алиментов существенно затрудняет их материальное положение", - обозначил свою позицию лидер фракции единороссов в городском парламенте.

До этого Беглов уже высказывался о необходимости помогать одиноким матерям как о важной задаче для руководства города.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.