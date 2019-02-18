В Ярославле задержали экс-начальника колонии, где пытали заключенных

В Ярославле задержан бывший начальник колонии № 1 Дмитрий Николаев, сообщает фонд «Общественный вердикт».

По данным фонда, задержание связано с делом о пытках в колонии. Арестованные по этому делу сотрудники колонии заявляли на допросах, что летом 2017 года Николаев и его заместитель «дали добро» на проведение «воспитательной» работы с заключенным Евгением Макаровым: видео, на котором его пытают, позже было опубликовано в «Новой газете» и стало поводом для возбуждения дела. Сотрудники колонии передали начальникам запись пыток как отчет о проделанной работе, утверждают правозащитники.

«Руководство колонии не просто было в курсе произошедшего, а исходя из показаний сотрудников ФСИН, имеющихся в распоряжении следствия и защиты потерпевших, именно руководители колонии санкционировали пытки», - подчеркнули представители фонда.

Видео с пытками в отношении Макарова «Новая газета» опубликовала в июле 2018 года. Заключенного избивали как минимум 29 июня 2017 года. Издание привело список фамилии сотрудников ИК №1, которых получилось опознать. 17 человек, предполагаемых участников избиения, отстранили от работы в колонии. Позже начались суды и аресты. 31 июля лично перед Макаровым извинился замдиректора ФСИН Валерий Максименко.