Дмитрий Дубровский уверен, что для победы Беглова на выборах не нужен рейтинг

Петербургский социолог и политолог Дмитрий Дубровский, предвосхищая исход сентябрьских губернаторских выборов, в эфире "Эха Петербурга" предложил отказаться от этого термина. Он отрицает конкурентность предстоящей электоральной процедуры и называет предрешенным ее итог. Именно ввиду последнего обстоятельства эксперт высказал мнение, что собственный рейтинг для врио губернатора Александра Беглова не значит ровным счетом ничего, поскольку он ни для чего ему не нужен.

Кого это (предположительно низкий рейтинг Беглова - прим. ЗАКС.Ру) волнует? Абсолютно никого. Так организована система, при которой, поскольку голоса горожан и их желания в принципе никого не интересуют, интересует другое - лояльность, предсказуемость, так называемая стабильность, управляемость и кто - "человек команды", как они любят говорить. — Дмитрий Дубровский

По твердому убеждению специалиста, нет ни единого шанса, при котором Беглов набрал бы меньше голосов, чем тот или иной его преследователь, и надежды на второй тур, по его словам, попросту смехотворны и являются лишней тратой времени и сил.

Главным упущением выборной системы постсоветской России Дубровский назвал отмену графы "против всех", которая была для него своего рода "градусником" политического устройства, показателем ее нормальности или ненормальности.

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