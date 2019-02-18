СМИ: В Смольном согласовали четыре новых места для гайд-парков

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов согласовал утверждение четырех новых гайд-парков, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, новые места для митингов без специального согласования будут устроены на площади Ленина, в Екатерингофском и Пионерском парке и в саду 9-го Января. Пока гайд-парки расположены в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

Смольный подготовил поправку об увеличении числа гайд-парков в ноябре 2018 года, но ЗакС рассматривал аналогичный, доработанный депутатами. Беглов ранее заявлял, что городу необходимо 12 гайд-парков, то же число озвучивала вице-губернатор Любовь Совершаева на встрече с фракциями ЗакСа. Глава комитета по законодательству Денис Четырбок заявлял, что Смольный прорабатывает порядка 20 возможных мест для митинга.

Пока законопроект прошел первое чтение в ЗакСе, никаких конкретных мест в нем не прописано.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.