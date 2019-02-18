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17:47

За наледями на крышах стал присматривать беспилотник

Сотрудники государственной административно-технической инспекции дали старт беспилотному летающему средству, задача которого сводится к отслеживанию состояния крыш и количества льда на них, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Маркова.

В ближайшее время ожидается запуск нового приложения к смартфону, при помощи которого в реальном времени можно будет наблюдать за крышами.

"Активно применяется фото и видеофиксация административных правонарушений [в сфере благоустройства], с февраля 2019 года используется беспилотный летательный аппарат для выявления нарушений, в том числе наледи и снежных масс на кровлях нежилых зданий", - гласит точная цитата одного из помощников чиновника.

Кроме того, специалисты, работающие на Смольный, в настоящий момент заняты модернизацией всей сферы благоустройства в том, что касается информационных технологий.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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